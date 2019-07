Capanno in fiamme: bruciano attrezzatura agricola e tre trattori

di Marco Corazza

CONA (VENEZIA) - L'allarme è partito quando mancavano una decina di minuti a mezzogiorno: in fiamme une tre. È accaduto aquesta mattina. È qui che il, in un capanno di via Venezia, si è sprigionato in tutta la sua virulenza. Sul posto i vigili del fuoco di Cavarzere e di Piove di Sacco, mentre dal Comando Metropolitano di Venezia hanno allertato anche altre due squadre. I vigili del fuoco hanno dspento l'incendio e messo in sicurezza il capanno. In fumo, oltre alla struttura, anche tre trattori e altro materiale agricolo. I danni sono ingenti e l'origine è ancora al vaglio degli investigatori del Nucleo dei Vigili del fuoco. Le fiamme sono state spente verso le 13, ma i pompieri sono rimasti sul posto per completare l'intervento e scongiurare eventuali focolai.