Meloni: «Situazione fuori controllo il centro di accoglienza va chiuso»

VENEZIA - «La situazione dei centri di accoglienza è assolutamente fuori controllo». Lo ha detto la leder di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dopo il flash mob promosso da Fratelli d'Italia all'esterno dell'hub per richiedenti asilo nell'ex base militare di Conetta, frazione del comune di Cona, nella campagna veneziana. «Una situazione fuori controllo - ha aggiunto - che produce degrado, insicurezza paura che svaluta il valore delle case». «Quello che mi fa impazzire - ha proseguito Meloni - è che il centrosinistra sa benissimo che i centri di accoglienza disseminati così svalutano il valore delle case, perché quando hanno cercato di aprire un centro di accoglienza a Capalbio, dove l'intellighenzia radical-chic fa le sue vacanze estive, il sindaco del Pd si è mobilitato e ha organizzato una manifestazione per impedirlo perché non si svalutassero le ville di lusso». «Dove ci sono le altre case, quelle delle persone comuni - ha aggiunto -, evidentemente questo si può fare. Nella nostra Italia questa gente la rimandiamo a casa, evitando che ci siano intere comunità abbandonate al degrado».

