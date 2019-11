Con il camion finisce nel fosso ricolmo d'acqua: autista bloccato all'interno

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Con il camion finisce nel fosso ricolmo d'acqua e rimane incastrato nella cabina. È successo verso le 15.20 nella località di Viola, a Giussago di Portogruaro. L'uomo alla guida non è riuscito a mantenere il mezzo sulla strada, finendo nel fossato che costeggia la strada. A lanciare la richiesta di aiuto una donna che passava di lì. Sul posto sono arrivati i carabinieri, raggiunti dai vigili del fuoco. L'uomo, bloccato in cabina, è sempre rimasto cosciente ma sofferente. È stato estratto mentre l'acqua stava per arrivare nella cabina di guida e trasferito in ospedale.