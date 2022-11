Con l'auto vola nel canale, 59enne rimane incastrato nell'abitacolo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Con l'auto vola nel canale: ferito un uomo di San Michele al Tagliamento. L'incidente è accaduto poco dopo le 13 a Cesarolo di San Michele. È qui che E.M., 59 anni del posto, è volato con l'auto nel canale adiacente via Manuzza. Rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati da Portogruaro. Con loro anche i sanitari del 118 arrivati in ambulanza e con l'elicottero di Treviso. La strada è stata chiusa dagli agenti della polizia locale del distretto Veneto est per permettere i soccorsi. Liberato da ciò che era rimasto dell’autovettura, il 59enne è stato trasferito in ospedale a Portogruaro per essere sottoposto alla diagnostica. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Tutto è ora al vaglio degli agenti della polizia locale che dovranno accertare cause e responsabilità dello spettacolare incidente.