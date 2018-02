Moschea abusiva in un negozio, il Comune impone lo stop

di Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Formalmente dovrebbe essere un negozio. Nella sostanza, a quanto pare, è già un vero e proprioDieci mesi dopo la chiusura di un luogo di preghiera in via Fogazzaro, a Mestre si ripropone il caso di una moschea non autorizzata«Da qualche giorno si avvertono tutti i suoni e i rumori tipici della preghiera, soprattutto sul far della sera», raccontano gli abitanti della zona. Il Comune ha ordinato la sospensione immediata dei lavori eseguiti abusivamente all'interno.Tempo fa peraltro era statod'uso dell'immobile.