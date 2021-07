Comune Venezia, firmato accordo economico per 2.700 dipendenti

VENEZIA - Il Comune di Venezia e i sindacati Fp Gigl, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa Ral e Rsu, hanno siglato la pre-intesa sulla parte economica per i dipendenti del Comune. L'intesa presenta elementi innovativi di rilievo a partire dalla durata dell'accordo che, per la prima volta, vale per tutto il mandato del sindaco Luigi Brugnaro (dal 2021 al 2025). Per i 2.700 dipendenti i punti salienti riguardano un investimento di 2 milioni di euro, nei 5 anni, per le progressioni di carriera del personale non dirigenziale. Inoltre ci sono riconoscimenti di un bonus economico alle eccellenze per i lavoratori che si distingueranno per l'impegno.

Una parte cospicua di risorse, pari a 1,2 milioni di euro ogni anno, sarà destinata a finanziare progetti specifici per il miglioramento dei servizi ai cittadini. Maggiore riconoscimento economico è prevista per chi ha maggiori responsabilità. «Il passaggio più rilevante dell'accordo sono le progressioni di carriera - spiega l'assessore al Personale Laura Besio- è che l'mministrazione Brugnaro ha fortemente voluto offrire un'opportunità di crescita professionale che risponde, concretamente, alle aspettative di quei dipendenti che, grazie alle proprie capacità e abilità, potranno contare su percorsi di crescita trasparenti. Un'opportunità bloccata da 13 anni».