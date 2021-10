Eccezionale traguardo di nonna Prima: 108 anni! Attivissima nella Rsa, canta e gioca a tombola

MARCON - Pomeriggio di grande allegria e sincera commozione alla residenza per anziani San Giorgio di Marcon, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Prima Brentel ha infatti raggiunto l’invidiabile traguardo dei 108 anni di vita e tutti quanti – parenti, ospiti e operatori – si sono voluti stringere intorno a lei per celebrare come si deve questa ricorrenza davvero speciale. Non è mancato nemmeno l’omaggio floreale del sindaco di Marcon Matteo Romanello, che si è voluto congratulare personalmente con la festeggiata.

APPROFONDIMENTI CORDENONS Nel paese dei centenari fiori e video per altri dieci compleanni... IL LUTTO Finisce a 107 anni il volo di Lidia, fra guerre, balli e l'esodo... UDINE Maddalena: single, viaggiatrice del mondo, compie in salute 101 anni UDINE Ha vissuto tutte e due le guerre: auguri a nonna Elda, 103 anni TARCENTO Non mollare mai e bere un buon bicchiere: i 100 anni di Mercede

Ospite della struttura dallo scorso maggio, nonna Prima è originaria di Praello, ha cinque figli e numerosi nipoti. Ha lavorato per tutta la vita nei campi, dando sempre libero sfogo alla sua grande passione per il canto. Ancora adesso per lei la vita è «magnar, beare e lavorar». Partecipa attivamente alle attività ricreative della residenza, intona canti popolari e recentemente è persino diventata campionessa di tombola. A nonna Prima sono arrivati gli auguri più affettuosi.