I cent'anni di nonna Lucia, "staffetta" al fronte: «Il mio segreto? Frutta e verdura del mio orto e un bicchiere di rosso»

CONCORDIA (Ve) - Nata il 5 gennaio 1920 a Fossalta di Portogruaro e settima di 12 fratelli, Lucia Sandron ha compiuto i suoi.. primi 100 anni. La nonnina veneziana si è trasferita a Concordia Sagittaria dopo le nozze con Tullio Zanco, mancato nel 1989. Ancora lucida ed in buona salute, nonna Lucia era alla nascita una neonata cagionevole: “Mia madre non riusciva a nutrirmi, e mio padre procurò il latte di asina, con cui a fatica mi sono ripresa" racconta “La mia infanzia è stata felice, in una famiglia numerosa e benestante”.

Poi negli anni '40 scoppia la seconda guerra mondiale, e Lucia con le sue sorelle è in prima linea, sfidando i bombardamenti, in sella alla sua bicicletta, per portare viveri e beni di prima necessità ai soldati al fronte. Dopo il secondo conflitto mondiale si sposa: “A 28 anni ero considerata quasi vecchia per il matrimonio, ma durante la guerra noi ragazze abbiamo dovuto attendere il rientro dei giovani arruolati, non tutti sono tornati ed alcuni con menomazioni fisiche e mentali. Ho avuto tre figli in soli quattro anni, e li ho cresciuti da sola perché mio marito lavorava all’estero, dall’Argentina al Sudafrica, alla Germania, nei grandi cantieri post-bellici”.

Fino a qualche anno fa assidua viaggiatrice, la più anziana a viaggiare sola in treno, attraversando il Nord Italia, per raggiungere figli e nipoti. Il segreto della longevità? “Tanta fede e buone abitudini, frutta e verdura del mio orto ed un buon bicchiere di vino rosso a pranzo” conferma la signora Lucia, che festeggia nella sua casa di Concordia, insieme ai figli Maurizia, Flora, Enrico, ai nipoti Lisa, Claudio, Francesco, Alessandro e alla pronipote Beatrice.

Non mancano gli auguri del parroco monsignor Natale Padovese e del sindaco Claudio Odorico, che giungono per salutare la loro concittadina centenaria. A tutti loro Lucia non manca di manifestare la sua grinta ed il monito che l’ha accompagnata in queste prime 100 primavere: “Forti, sempre!”. © RIPRODUZIONE RISERVATA