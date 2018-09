Giulia, commessa di 32 anni trovata morta in casa dalla mamma

di Giorgia Pradolin

VENEZIA Era bellissima, dentro e fuori, Giulia Battistetti, 32 anni. Un volto da bambina e un amore infinito per gli animali, in particolare per il suo cavallo. Giulia è mancata domenica sera, la madre rientrando in casa l’ha trovata senza vita. Era molto benvoluta nel sestiere di Castello, dove abitava da quando è nata, assieme alla sua famiglia: la più giovane di due figlie, la mamma è un’insegnante in pensione e il papà, mancato un paio d’anni fa, era un amministrativo molto conosciuto dell’ospedale Civile. Una morte, quella del padre, che ha profondamente segnato la vita della figlia, che a Venezia ormai trascorreva poco tempo.