Commercialista di 45 anni stroncato da un infarto nel sonno

di Fabrizio Cibin

JESOLO- Morto nel sonno Filippo Favretto, commercialista del noto studio di piazza Brescia. Aveva 45 anni. Una nuova tragedia ha colpito la cittadina balneare veneziana, in un anno che non sembra concedere tregua. La famiglia è molto conosciuta: da sempre il papà Claudio (68 anni) ha lo studio in piazza Brescia e ha avuto la soddisfazione di avere con sé i due figli, Filippo, a sua volta dottore commercialista, e il fratello Fabio (36 anni), esperto contabile. Filippo viveva da solo, in via Helenio Herrera. Ieri...