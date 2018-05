Comizi elettorali â€‹dopo i "fioretti" per la Madonna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Comizi"” dopo i fioretti per la Madonna, ma quelli elettorali. Nuova polemica politica a Martellago con protagonista il centro destra. Sotto accusa, stavolta, il programma degli incontri elettorali per le vie del comune di Progetto Futuro, una delle liste del candidato sindaco del centrodestra Andrea Saccarola. C’è voluto poco per notare che i luoghi sono stati scelti sulla base dei “capitelli” sparsi per il territorio e gli orari sulla scorta di quelli in cui si recita il rosario per Maria, per intercettare i fedeli. Durissime le reazioni da parte degli avversari politici a partire dal sindaco Barbiero: "Modo scorretto e vergognoso di svolgere attivtà politica sfruttando a proprio vantaggio la fede delle persone"