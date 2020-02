Grandi navi a Marghera, l'ora della decisione: convocato a marzo il Comitatone

VENEZIA Comitatone in vista per la questione delle grandi navi da crociera. E dovrebbe essere quello decisivo, almeno per le soluzioni transitorie. Nell’agenda del Governo c’è il dubbio solo su quale giorno della prima settimana di marzo tenere la riunione. Poi, una volta sciolte le riserve del premier Giuseppe Conte, partiranno le convocazioni. Alea iacta est, il dado è tratto e quella che sarà decisa sarà una data storica per la città e anche per il porto, poiché sarà possibile programmare una stagione crocieristica senza che ci siano rischi di esclusione di navi per l’immediato futuro.

Soluzioni transitorie, dicevamo. Nulla di nuovo sotto il sole, dal momento che sarebbero quelle di cui già si parlava durante il governo Conte 1, con l’aggiunta del canale nord lato nord come chiesto dal sindaco Luigi Brugnaro. Le altre banchine che dovrebbero essere messe a disposizione delle crociere per sgravare il bacino di San Marco sono quelle delle autostrade del mare di Fusina e di Tiv (Terminal intermodale Venezia) dove in occasione della festa del Redentore 2019, ma anche in precedenza, hanno ormeggiato un paio di navi. Si tratta di soluzioni per forza provvisorie, poiché sono spazi ideati per i container o per i camion, quando non completamente da infrastrutturare, come nel caso del canale industriale nord.

Su questo versante sono in corso da tempo vari ragionamenti: i grillini premono per portare le navi fuori dalla laguna, il Partito democratico non è invece così radicale nelle visioni. «Serve - dicono fonti da palazzo Chigi - un tempo congruo per studiare la sistemazione definitiva».

Intanto, in dirittura d’arrivo anche il protocollo fanghi. Il documento è completo e manca il visto dell’Istituto superiore di sanità prima dell’emanazione .

Le compagnie di crociera aderenti a Clia International si sono attrezzate per prevenire contagi da coronavirus secondo le regole fissate dall’Oms. Le navi negano l’imbarco a tutti coloro che nei 14 giorni precedenti hanno viaggiato o sono anche solo transitati in un aeroporto cinese, Hong Kong o Macao. «Inoltre - affermano da Clia - il divieto di salire a bordo sarà in vigore anche per chi, nei 14 giorni precedenti, ha avuto contatti stretti, abbia aiutato o medicato chiunque sia sospettato o a cui sia stato diagnosticato il virus, come anche a coloro che sono sotto monitoraggio medico per il rischio contagio. Verranno inoltre effettuati screening preventivi prima di ogni imbarco su ogni passeggero e membro dell’equipaggio».

