© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - E' stato rinviato al prossimo 19 luglio il processo a carico della banda dell'accusata del clamoroso furto di gioielli del 3 gennaio del 2018 avvenuto aIl giudice ha disposto il rinvio per far tradurre in italiano il documento di costituzione di parte civile avanzato dall'Alcuni imputati al posto del patteggiamento sono intenzionati ad optare per il