Colpo di sonno e con la Bmw finisce nel giardino del bar: paura fra i clienti

SAN GIORGIO (Caorle) - Spavento a San Giorgio di Livenza: si sono visti arrivare la Bmw Serie 3 addosso, un gruppo di avventori del bar si sono salvati per un soffio. Davvero grande paura oggi - 26 agosto - a San Giorgio di Livenza quando, verso le 20, una Bmw condotta da un croato residente a Pola è piombata nel giardino del bar "Il Pinguino" lungo la strada "Jesolana" nel territorio comunale di Caorle.

L'uomo alla guida, che arrivava da Ravenna e che doveva rincasare, probabilmente a causa di un colpo di sonno è sbandato con la sua BMW serie 3. L' auto è finita verso destra, centrando due alberelli che delimitano la pista ciclabile, un palo dell'illuminazione, e terminare la pazza corsa nell' atrio del bar. In quel momento una ventina di avventori erano seduti nei tavolini all'esterno del locale quando hanno visto arrivare la BMW. Per fortuna l'auto si è fermata contro un albero,evitando così il terribile impatto che avrebbe potuto provocare diversi feriti. Un vero miracolo constatando che nemmeno il conducente dell'autovettura è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale del distretto 1A con il soccorso stradale Vaccaro che ha rimosso, non senza difficoltà, l'autovettura.