Colpo di sono e con l'auto vola nella concessionaria: 5 vetture distrutte

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Un colpo di sonno e con l'auto vola dentro la concessionaria: 5 auto distrutte. Spettacolare incidente stradale questa mattina verso le 6 a Fossalta di Portogruaro. Un turista straniero, alla guida di una Mercedes Classe C, stava percorrendo il tratto di strada che da Portogruaro porta a Stiago di Fossalta. Giunto in prossimità di una curva a gomito, lo straniero è andato dritto forse a causa di un colpo di sonno. L'auto è finita contro il cancello di entrata della concessionaria "Autoquattro", spazzandolo via. La Mercedes è poi proseguita dentro al piazzale della rivendita di automobili, danneggiando tre auto nuove e quella di un cliente. Sul posto sono arrivati i carabinieri con i sanitari del 118 che hanno portato lo straniero in Pronto soccorso per essere sottoposto agli accertamenti sanitari.