Colpita da una ringhiera mentre passeggia con i genitori, ferita bambina di due anni

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Investita da una ringhiera, una bambina di 2 anni di Sacile rimane ferita. L'incidente è accaduto verso le 16,30 di oggi, domenica 5 marzo a Bibione. La piccola era in compagnia dei familiari lungo Corso del Sole quando improvvisamente è stata investita da una ringhiera. In lacrime è stata prontamente soccorsa dai parenti che hanno allertato il 118. La chiamata è stata intercettata dal Sores di Palmanova che ha inviato sul posto l'ambulanza di Latisana con l'elicottero dell'emergenza sanitaria friulano alzatosi in volo da Campoformido. Per la piccola si è reso necessario l'immediato trasferimento all'ospedale di Pordenone dove è stata sottoposta alla diagnostica. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Intanto forze dell'ordine sono intervenute in Corso del Sole per accertare cause e responsabilità di quanto accaduto.