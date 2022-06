ERACLEA – Si stacca un pezzo di intonaco, colpita alla spalla una donna di 50 anni. E’ accaduto martedì pomeriggio - 31 maggio - nella zona di piazza Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione la signora, residente in città, stava passeggiando nel marciapiede quando improvvisamente è stata colpita da un pezzo di intonaco che si è staccato dal soffitto di una delle terrazze dell’immobile a due piani affacciato sulla piazza. Comprensibilmente spaventata per l’accaduto la signora ha chiesto aiuto a uno degli uffici che si trovano al piano terra. Soccorsa, avrebbe riportato fortunatamente delle ferite non gravi.

Dell’accaduto sono stati informati gli agenti della Polizia locale che ieri mattina hanno transennato l’area interessata al crollo. Ma la polemica ormai è servita. Durissima, in particolare, la reazione di Giuseppe Filippi, coordinatore comunale di Forza Italia che ha parlato di “tragedia sfiorata”. «Quell’immobile si trova in uno stato di abbandono da almeno vent’anni – dice – ci sono solo delle attività al piano terra. Ma quello che è successo martedì è grave, poteva essere una tragedia. L’amministrazione comunale deve attivarsi per quanto di competenza, tenendo comunque conto che questa è una situazione che si trascina da troppo tempo, non è nemmeno la prima volta che si staccano dei pezzi di intonaco». A far discutere anche lo stato dei marciapiedi e in generale della piazza. «I marciapiedi in quel lato sono impraticabili – conclude Filippi – non è mai stata fatto un intervento di manutenzione, serve una visione in prospettiva per rilanciare la piazza, ovvero il centro del capoluogo».