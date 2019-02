VENEZIA - Un traghetto ferry boat della Actv (linea tra il Lido e Venezia) è entrato in collisione con un peschereccio all'altezza della bocca di porto di Malamocco poco prima delle 13.



A renderlo noto la Guardia costiera che è accorsa sul posto riscontrando che nessuna persona a bordo dei due mezzi era rimasta ferita e che i danni strutturali erano più sensibili sul peschereccio. L'imbarcazione è stata scortata in sicurezza verso un cantiere di Pellestrina.



Gli uomini della Capitaneria di porto Venivano hanno quindi avviato un'indagine dalla quale è emerso che tra le cause della collisione c'è stata anche la presenza di un forte banco di nebbia che gravava nella laguna di Venezia.

