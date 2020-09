CAMPONOGARA - «Voglio raccontare quello che ho vissuto come un disservizio: l'attesa di un ora e mezza per entrare in Posta e persone che, per la troppa coda, hanno rinunciato ad usufruire dei servizi dello sportello postale». E' la segnalazione, con tanto di foto della coda, fatta da un cittadino di Camponogara, B.F., che mercoledì mattina lamenta di aver atteso a lungo prima d'entrare nella sede locale delle Poste. «Ho atteso in coda non capendo perché tempi tanto lunghi, la situazione si è protratta per tutta la mattinata senza soluzione e nel frattempo ho raccolto lo scontento anche di altre persone che, entrate prima di me, hanno evidenziato che di 5 sportelli ne erano aperti solo 2». Interpellate sull'accaduto segnalato dal cittadino, Poste Italiane chiariscono: «Sacrosante le segnalazioni dei cittadini, bisogna però inserire nel contesto attuale le situazioni.



Le Poste hanno affrontato da subito la situazione legata all'emergenza sanitaria garantendo sempre i servizi, dovendosi però adeguare a protocolli di distanziamento per i lavoratori, quindi dovendo anche contingentare gli sportelli dove necessario, e per la sicurezza degli utenti. Per adeguarsi alle esigenze degli utenti precisano da Poste Italiane - abbiamo attivato tutta una serie di strumenti per facilitare le cose: dal ritiro delle pensioni senza creare assembramenti, alla digitalizzazione di molti servizi, alla possibilità di prenotare tramite web o tramite Whatsapp il proprio ticket d'entrata proprio per evitare code e mancate operazioni, oltre a tutti i vecchi servizi mantenuti anche via telefono, cercando di incontrare le esigenze di più fasce d'età. Nello specifico a Camponogara mercoledì non abbiamo riscontrato nessun disservizio, una concomitanza tra tempi dei protocolli di sicurezza e maggior affluenza ha portato alla situazione segnalata. Invito comunque gli utenti a fare le segnalazioni anche ai nostri uffici». (g.bort.)

