Tutti in auto verso il mare: il traffico fra code e incidenti

Domenica di sole quella di oggi, 5 giugno 2022, con lunghe code verso il mare. Da questa mattina le strade che portano verso l'alto Adriatico sono state prese d'assalto dai tanti turisti che puntano a passare una giornata al mare.

Strade per il mare: il traffico di oggi

Già alle 7:30 la strada metropolitana che da San Stino di Livenza porta verso Caorle è rimasta praticamente bloccata dai tanti che volevano raggiungere la cittadina marinara. Code sono state registrate fin dalle prime ore nella tratto che dal bivio di La Salute di Livenza porta verso Caorle. Non va meglio per chi invece si dirige verso Bibione. Particolarmente trafficata la strada regionale che porta verso il mare con code a Cesarolo. Non solo tanti vacanzieri ma anche moltissimi che puntano a seguire il concerto di Ultimo, il cantante romano che questa sera si esibirà allo stadio di Bibione per la data zero del tour estivo. Presa d'assalto anche la strada regionale 354 che da Latisana porta a Lignano. Code si registrano nei pressi di pertegada che all'entrata della località turistica friulana. Disagi anche in autostrada nel tratto della A4 compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro. Poco dopo le 11 si è verificato un incidente al km 354. Inevitabili i disagi e le code. Intanto Atvo, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale ha potenziato le linee che portano al mare con migliaia di utenti che nel weekend hanno preferito i mezzi pubblici per spostarsi.