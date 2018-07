Opel Corsa sotto un Tir: guidatore esce miracolosamente illeso

di Marco Corazza

SAN STINO - Altro schianto in A4, con l'auto - una utilitaria - che si infila sotto ad un Tir in coda e l'uomo alla guida che ne esce. È accaduto oggi nel tardo pomeriggio lungo il tratto compreso tra gli svincoli di. A causa di un incidente tra mezzi pesanti nel tratto tra Latisana e San Giorgio si è formato una lunga coda di veicoli che si sono estesi fino a San Stino.Il conducente di una Opel Corsa non si è accorto della coda finendo sotto al Tir che lo precedeva. Per liberare il malcapitato sono dovuti Intervenire i vigili del fuoco di San Donà di Piave. Quando i soccorritori hanno estratto l automobilista questo ha rifiutato l Intervento dei sanitari, rimanendo miracolosamente illeso. In tilt invece la viabilità verso Trieste.