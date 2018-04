Traffico in tilt tra Veneto e Fvg: coda di 70 km tra Redipuglia e San Stino

di Marco Corazza

Terzo giorno di traffico intenso oggi sulla rete autostradale di Autovie Venete:Il traffico, che in particolare nella giornata di ieri è stato molto sostenuto, con lunghe code in più tratti, si è alleggerito durante la notte, per poi farsi di nuovo critico già dal mattino presto. A congestionare ulteriormente la viabilità è stata la ripartenza del traffico commerciale, che ha ripreso a transitare in autostrada dopo lo stop di Pasqua. Le code hanno interessato gran parte della, in particolare il tratto Trieste – Lisert – Portogruaro in direzione Venezia e nel tratto fra, sempre in direzione Venezia.In, in seguito a un incidente accaduto sulla, sono stati chiusi gli svincoli in uscita e in entrata di Cimpello in entrambe le direzioni, riaperti alle ore 9. Alle 10, in, i mezzi pesanti che provengono da Gorizia, diretti a Venezia, vengono fatti uscire a Villesse e deviati sulla viabilità ordinaria (lungo la Statale 14) e potranno rientrare al casello diTutti gli operatori di Autovie sono al lavoro, sia su strada che alla Centrale Radio Informativa dove il traffico viene monitorato 24 ore su 24. Al momento non è possibile stabilire in quanto tempo la situazione tornerà alla normalità, ciò, dipende soprattutto dal traffico commerciale proveniente dal Centro – Est d’Europa, la maggior parte del quale transita in entrata alle barriere die di Villesse.