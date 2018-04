Giro di coca da mezzo milione all'anno: arresti e perquisizioni

VENEZIA - I carabinieri del reparto territoriale di Gela, insieme a quelli di Catania, Lodi, Venezia, Livorno, Ragusa e Ravenna, stanno eseguendo nove ordini di custodia cautelare e una ventina di perquisizioni su disposizione della Dda e della procura per i minori di Caltanissetta per sgominare una banda di trafficanti di droga con un giro d'affari di quasi mezzo milione di euro l'anno. L'operazione, denominata "Cruis", sta impiegando un centinaio di uomini in cinque regioni d'Italia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti della banda e scoprire i canali d'ingresso della cocaina a Gela nel nisseno.

