Fermato dalla polizia: passeggiava con due chili di cocaina nel marsupio

VENEZIA - Un albanese, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Venezia perchè trovato in possesso di due chili di cocaina. Lo straniero è stato fermato per un controllo mentre stava camminando lungo una via di Marghera una 'volantè. L'uomo, per prendere la carta d'identità, ha aperto il marsupio che portava legato alla vita e ha lasciato intravedere agli agenti due pezzi di sostanza di color bianco, in sasso, che poi si è verificato essere cocaina. L'albanese ha ammesso che si trattava di cocaina del peso di oltre 200 grammi. Vista la grande quantità di droga, i poliziotti hanno deciso di fare una perquisizione presso l' abitazione dell'indagato, trovando altri 2kg di cocaina.

