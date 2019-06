Coca-Cola dedica la limited edition "Face of the City" a Venezia /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia e i suoi simboli protagonista difirmata dal designer e illustratoreche ha colto l’essenza della città, grazie al volto di un giovane gondoliere con la caratteristica t-shirt a righe, tra maschere di Carnevale e pellicole cinematografiche. “Ho cercato di catturare la vera anima di ogni città e di esprimerla attraverso la creazione di un personaggio”, racconta Noma Bar. “Guardando i volti delle persone, è possibile riconoscere i simboli della città, l'architettura, il cibo e i paesaggi, ma è solo con uno sguardo più attento che si scorgono gli elementi distintivi di Coca-Cola”.Con Face of the City Coca-Cola rende omaggio a sei città italiane (Venezia, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Bari): un viaggio attraverso la penisola che è anche una dichiarazione d’amore di Coca-Cola nei confronti del Paese dove è presente con i suoi stabilimenti da oltre 90 anni. “Con Face of the City desideriamo rendere omaggio al Paese attraverso la nostra iconica bottiglia”, dichiara Giuliana Mantovano, Direttore Marketing Coca-Cola Italia. “Sei città, sei volti che raccontano una storia e celebrano il legame che da oltre novanta anni unisce Coca-Cola all’Italia”.