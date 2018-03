Clochard pestato, parla un residente: «Sbagliato, ma viviamo sotto assedio»

di Monica Andolfatto

MESTRE - Più che uno sfogo, una denuncia, un atto d'accusa. «Sarei ipocrita se dicessi che la situazione non sia migliorata rispetto a qualche anno fa, mae credetemi vivere con l'ingresso di casa sotto i portici perennementenon è facile»., vive nel, al civico 54 di via Carducci, dove domenica scorsa un clochard veneziano di 62 anni stato aggredito «Un gesto giustamente da condannare e sbagliato - continua Divicari - ma non sapendo lo scenario in cui è maturato,. Nessuna giustificazione, sia chiaro, ma vorrei parlare delle quotidiane aggressioni verbali e psicologiche che subiamo da questi signori che bivaccano davanti all'uscio e quando gli chiedi di spostarsi bestemmiano e ti insultano anche davanti ai bambini. Io ho due figli di due e sei anni e a volte ho paura io stesso a passare. Per non parlare dell'inquilina del secondo piano, una pensionata vedova che è letteralmente terrorizzata e che mi chiede di accompagnarla quando deve uscire o entrare»...