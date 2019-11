CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE A dicembre aveva perso il papà Oscar. Poi, a marzo, la diagnosi di quella maledetta malattia era arrivata come una bomba. Ma, 42 anni, informatrice farmaceutica di Zelarino, non si era abbattuta. Aveva continuato a vivere e sperato fino all'ultimo di riuscire a superare quel male così aggressivo e violento. Così aggressivo e violento da riuscire ad avere la meglio: la sua battaglia è finita tre giorni fa, nel dolore di amici e parenti. Negli ultimi tempi il suo quadro clinico si era aggravato, fino a diventare irreversibile. La sua bacheca Facebook è stata letteralmente invasa da messaggi di saluto e cordoglio: tanto stupore e tanta rabbia per una morte improvvisa e prematura. Il funerale si terrà domani alle 11 nella chiesa della Madonna della Salute. Una chiesa con cui aveva un legame particolare, visto che era la parrocchia dei suoi genitori.