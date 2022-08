Città più belle del mondo, quali sono? La classifica secondo la "regola aurea": Venezia seconda, Roma quinta

Attraverso il metodo del "rapporto aureo" ( o sezione aurea) la scienza ha stabilito che la città più bella del mondo è Chester, nel nord-ovest dell'Inghilterra, nella contea di Cheshire. La cittadina ha la più alta percentuale di edifici (83,7%) che si allineano con le leggi del "rapporto aureo".

Utilizzando la "sezione aurea" come guida, i ricercatori hanno stilato una classifica delle città più belle del mondo, con Venezia al secondo posto. Il capoluogo veneto ha un "punteggio" dell'83,3%. Sul gradino più basso del podio si piazza Londra (83%). Seguono Belfast (82,9%) e Roma che, scivola al quinto posto con l'82%. Oltre oceano, andando negli Stati Uniti la città con il punteggio più alto è New York, che nella classifica generale si piazza al 18° posto con un punteggio del 77,7%.

Rapporto aureo, cos'è?

Cos'è il rapporto aureo? È stato a lungo utilizzato nell'antichità come metodo di misura della bellezza architettonica. Viene usate principalmnte in matematica, ma spesso è affiancato anche allo studio di tutte le arti visive. Lo studio si basa sulle proporzioni di tutti gli spazi dedicati alla vita dell'uomo, con l'intento di analizzare uno standard che possa essere allo stesso tempo armonico e funzionale alle esigenze del vivere quotidiano dei cittadini locali. Per la classifica delle città, creata da Online Mortgage Advisor, i ricercatori hanno utilizzato Google Street View scansionando foto frontali di centinaia di strade e più di 2.400 edifici in città storiche in tutto il mondo.

La classifica

Chester, UK - 83.7% Venice, Italy - 83.3% London, UK - 83% Belfast, UK - 82.9% Rome, Italy - 82% Barcelona, Spain - 81.9% Liverpool, UK - 81% Durham, UK - 80.5% Bristol, UK - 80% Oxford, UK - 79.7% Birmingham, UK - 79.4% Edinburgh, UK - 78.9% Cardiff, UK - 78.9% Prague, Czech Republic - 78.7% Exeter, UK - 78.5% Bath, UK - 78.2% Canterbury, UK - 77.8% New York, U.S - 77.7% Worcester, UK - 77.6% Athens, Greece - 77.5% Cambridge, UK - 76.1%

