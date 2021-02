Cittadella della Giustizia, ok al terzo lotto. Da Roma arrivano 30 milioni di euro

VENEZIA - La Giunta comunale di Venezia ha approvato, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, il protocollo d'intesa e la bozza attuativa da sottoscrivere con il ministero della Giustizia per la realizzazione del terzo e ultimo lotto funzionale della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma.

L'accordo prevede che il Comune di Venezia si farà carico della progettazione, dell'appalto e dell'esecuzione degli interventi, mentre il ministero si impegna a finanziare il tutto con un importo complessivo pari a 30 milioni di euro. «Assicurare alla giustizia la possibilità di poter operare in spazi adeguati, funzionali e, soprattutto, concentrati in un unico luogo, è una condizione di partenza per poter garantire tempi sempre più rapidi e certi - dice Brugnaro - Dopo la realizzazione e conclusione del Lotto 1 e il mio impegno personale per il Lotto 2, che ricordo essere stato finanziato grazie alla decisione di destinare i 12,5 milioni di euro del cosiddetto 'Bando periferiè interamente a quel progetto, incrementati di ulteriori 4,6 del Ministero della Giustizia e altri 1,1 del Comune, siamo arrivati oggi a siglare un altro importante provvedimento che completerà l'intero piano di recupero della ex Manifattura»:

© RIPRODUZIONE RISERVATA