Si rovescia cisterna con 40mila litri di solvente, scatta l'allarme inquinamento

SCORZE' - Dalle ore 5.45 di stamani i vigili del fuoco hanno operato in via Boschi a Scorzè per il rovesciamento di un’autocisterna carica di 40.000 litri di, un solvente usato anche nella benzina, dopo la perdita di controllo dell’autista rimasto ferito.Le squadre dei pompieri accorsi da Mestre con quattro mezzi e dodici operatori, tra cui il nucleo NBCR (), hanno steso un cuscino di schiuma sullo sversamento, avvenuto per trafilamento dai boccaporti dell’autoarticolato serbatoio. L’autista uscito autonomamente dalla cabina è stato preso in cura dal personale del suem 118. Sul posto è già arrivata un altro cisterna per provvedere al travaso del toluene. Sul posto il personale Arpav e della polizia locale che ha chiuso gli accessi alla strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso e si protrarranno presumibilmente per gran parte della giornata.Il toluene èin sostituzione del più tossico benzene. È anche contenuto nella benzina.