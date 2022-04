VENEZIA - Una piattaforma virtuale nata per portare nel centro storico lagunare nuovi lavoratori e possibili futuri residenti in un contesto segnato da un calo inesorabile di cittadini, arrivati a sfiorare ormai le 50mila presenze. La formula almeno negli intenti per contrastare lo spopolamento a cui Venezia sta assistendo da tempo è tutta racchiusa nel progetto Venywhere, nato da Fondazione di Venezia (che lo finanzia) e Università Ca' Foscari, i cui partner sono VeniSIA e H-Farm, per costituire una comunità desiderosa di investire il proprio domani nella realtà d'acqua. Il tutto mantenendo al centro della proposta un concetto emblematico, fulcro dell'intera iniziativa: lavoro ibrido. Sì, perché coloro che arriveranno in città porteranno con sé un bagaglio fondamentale, ossia il proprio lavoro di riferimento, che potranno continuare a svolgere da remoto, grazie agli strumenti tecnologici di Cisco (tra cui Webex), all'interno di spazi diffusi già individuati in città, come Fondazione Bevilacqua La Masa, Fondazione Querini Stampalia e Arsenale. Luoghi ben inseriti nel tessuto cittadino, a cui man mano che il progetto sarà rodato se ne aggiungeranno altri.



COMUNITÀ

L'obiettivo non è solo quello di portare avanti la propria attività in un ambiente alternativo, ma di sentirsi anche parte della comunità veneziana, con le sue tradizioni, facendosi coinvolgere in progetti d'impegno civile e in iniziative focalizzate su cambiamenti climatici, crescita economica generata dal lavoro ibrido e circolarità. Un'idea all'insegna dell'inclusività e della creazione di scambi. «Il nostro team sottolinea Gianmatteo Manghi, amministratore delegato Cisco Italia stava cercando una città in Italia in cui dar vita ad una combinazione fra lavoro flessibile e concetto di ufficio distribuito, quando mi è stato segnalato Venywhere. Al che abbiamo creato la connessione».

I primi a sperimentare l'iniziativa sono 16 giovani pionieri, dipendenti dell'area Cisco Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Grecia), che si sono trasferiti a Venezia per mettere in pratica la funzionalità del progetto e comprendere come persone, gruppi di lavoro e aziende possono lavorare assieme al meglio. Una squadra, quella di Cisco, che ha accettato di partecipare anche ad un'approfondita analisi sull'esperienza, svolta in collaborazione con un team di ricerca di Ca' Foscari, che fornirà importanti indicazioni per l'attuazione di modelli e soluzioni di lavoro ibrido facilmente replicabili. Intanto i 16 dipendenti Cisco sono arrivati in marzo e rimarranno in città per tre mesi (anche se l'intento futuro è di proporre un soggiorno dai 6 mesi ad un anno), aiutati nella ricerca di un appartamento nel centro storico, la cui spesa dell'affitto è da loro sostenuta.

«La piattaforma commenta Massimo Warglien, ideatore di Venywhere, precisando come da maggio si inizierà a ragionare sugli arrivi di settembre sta attirando una popolazione di persone under 45 (molte le donne), tutti provenienti dai settori più disparati: da quelli creativi a quelli della finanza e del marketing. In un paio di mesi sono state 22mila le visite sul sito e di questi, 1800 si sono registrati. Tra loro, anche veneziani che vorrebbero rientrare in città, ma la parte del leone la fanno Inghilterra, Stati Uniti e Canada».

«È un progetto sperimentale il commento di Tiziana Lippiello, rettrice dell'ateneo che vuole portare in città connessioni e relazioni». «Si parla tanto di residenza conclude Michele Bugliesi, presidente Fondazione di Venezia e credo che essa si concretizzi soprattutto attraverso il lavoro».