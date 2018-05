Far west al Circus: minacce e violenze contro donne e ragazzini

di Monica Andolfatto

MESTRE - Far west alcon due interventi delle forze dell’ordine nel giro di appena quattro giorni. Il complesso di 150 appartamenti in zona(di proprietà di Ater e Comune) è teatro in questo periodo di grandi tensioni: violenze, minacce, prepotenze e aggressioni nei confronti in particolare di donne sole con figli anche piccoli. Venerdì a tarda sera una signora ha protestato per il disturbo arrecato da alcuni giovani in arena ed è statain casa, con il figlio di 12 anni preso a pugni. Lunedì è stata la volta di una spedizione punitiva di alcuni giovani armati di mazze da baseball che hanno aggredito una trentenne - nonostante tra le braccia tenesse un bimbo di due anni - che se l'è cavata con sei giorni di prognosi.