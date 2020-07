CHIRIGNAGO - Hanno trovato gli agenti delle Volanti che li aspettavano fuori dalla casa in cui si erano intrufolati. A quel punto S. J., 36 anni, con precedenti per furto, violazione di domicilio e ricettazione, e S. Z., 38 anni, incensurato, hanno capito di essere circondati e che per loro non c'era più nulla da fare.



Si sono resi conto di come una notte che si preannunciava di saccheggio e facile guadagno, si fosse invece trasformata nel primo capitolo della loro vicenda giudiziaria. Colti sul fatto e arrestati, ieri mattina sono stati condannati entrambi per direttissima a un anno e 4 mesi di reclusione e 800 di multa.



L'inizio della storia è in una serie di telefonate arrivate alle prime ore di martedì al centralino del 113. Residenti o passanti che segnalavano alla polizia rumori strani provenire da una casa semi abbandonata di Chirignago. Così gli agenti della Volanti hanno deciso di andare a vedere con i propri occhi quanto stava accadendo. Quando la prima pattuglia è arrivata nel posto indicato dalle segnalazioni, gli agenti hanno notato delle luci muoversi all'interno della casa. Dopo aver fatto arrivare rinforzi, due agenti sono entrati in casa. Scoperti, i due ladri hanno tentato di darsela a gambe ma appena usciti in giardino, si sono trovati a fare i conti con il resto degli agenti che, nel frattempo, avevano circondato tutta l'abitazione. I due non hanno fatto resistenza e sono stati subito arrestati.



Gli agenti hanno poi controllato all'interno dell'abitazione - una seconda casa in disuso da anni - ma non mancava nulla. Solo qualche cassetto a terra, delle cassapanche in disordine e la prova che i ladri stessero tentato di arraffare quanto più potessero in una casa disabitata: un colpo che sembrava più che facile ma invece è stato sventato grazie alle segnalazioni dei cittadini, tanto tempestive da dare la possibilità agli agenti della questura di circondare la casa mentre i ladri erano ancora all'interno. E sventare, così, il colpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA