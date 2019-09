Hillary Clinton in visita alla Biennale e sosta d'obbligo alla Locanda Cipriani

di Gigi Bignotti

ISOLA DI TORCELLO (Ve) - Era a Venezia per visitare la mostra a lei dedicata e non ha mancato di fare una visita a Torcello sostando poi per un aperitivo., moglie di Bill, ex first lady degli Stati Uniti e segretario di Stato americano, nei giorni scorsi ha visitato l’installazione a lei dedicata incentrata sullo scandalo "e-mailgate", il caso che ha contribuito alla sua sconfitta nelle elezioni presidenziali contro Donald Trump.La mostra è allestita al piano superiore dell'ex cinema Italia, in Strada Nuova, e lì è stata accolta, tra gli altri, da, direttore marketing triveneto della Despar. Due giorni dopo, invece, in gran segreto è andata nel pomeriggio a Torcello e poi alla Locanda Cipriani, dove ovviamente l'ha accolta il titolareche proprio la scorsa settimana ha festeggiato i "primi" 38 anni diLa Clinton ha molto apprezzato la location e poi ha preso un aperitivo servita dallo staff collaudatissimo della Locanda. Alla fine non ha mancato di farsi immortalare per una storica foto ricordo nel giardino della Locanda con Andrea, uno dei camerieri che l'ha servita.