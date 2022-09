Mestre, pauroso schianto sulla ciclabile: finisce fuori strada e sfiora due ciclisti. Ferito il conducente

MESTRE - Tragedia sfiorata alla Cipressina. Oggi, venerdì 30 settembre intorno alle 13.30 una Peugeot 206 cc si è schianta sulla ciclabile. Nell'urto il veicolo ha sfiorato due ciclisti che stavano passando in quel momento.

Il conducente è rimasto ferito lievemente grazie all'airbag. Una volta scampato il pericolo, Il prorietario della Peugeot 206 ha spiegato che «dietro di lui è arrivata un'automobile ad alta velocità e per spostarsi in tempo è finito fuori strada, invadendo la ciclabile. Fortunatamente la tragedia è stata evitata.