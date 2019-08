© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA) - Martedì sera alle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti all'incrocio tra via Roma e via Zamper aper ilda un fabbricato. Nessuna persona è rimasta ferita.I pompieri arrivati da Portogruaro e Pordenone con l'autoscala, hanno provveduto a un sopralluogo, constatando il distacco di qualche metro di malte e laterizi con interessamenti anche all'interno delle abitazioni. A scopo cautelativo anche per le lesioni presente all'interno degli appartamenti è stato deciso l', che sono state ospitate nella notte a cura del Comune.Nella giornata odierna saranno effettuate delle verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale per provvedere ai lavori di ripristino per la messa in sicurezza dell'immobile. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 di notte.