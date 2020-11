Cinquantenne in pericolo di vita vola d'urgenza da Cagliari a Venezia: ricoverato a Padova

Un uomo di 59 anni, in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia, è stato trasportato d'urgenza nel primo pomeriggio da Cagliari a Venezia a bordo di un aereo Falcon 50 del 31ø Stormo di Ciampino. Il velivolo militare, che è uno degli assetti che l'Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno 24 ore su 24 per i trasporti sanitari urgenti, - informa una nota - è decollato alle 13.45 circa dall'aeroporto di Cagliari, dopo aver imbarcato il paziente e l'equipe medica dell' Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale (SU), dove il paziente era ricoverato, per assicurare l'assistenza durante il volo.

Una volta atterrati all'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, alle 15.15, il paziente è stato trasferito in ambulanza a Padova, per il successivo ricovero presso l' Azienda Ospedaliera Università di Padova. Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA