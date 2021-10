I cinghiali arrivano anche in laguna: al Lido di Venezia ce n'è uno nell'area dell'ospedale Al Mare

VENEZIA - Sembra uno scherzo da Primo d'Aprile, ma non lo è: un cinghiale è stato avvistato vagare nell’area ex Cral Ospedale al Mare. Lo fa sapere la Polizia locale. Interessata è l’area tra le vie Cipro, Marco Polo e Ospizio Marino. Appositi cartelli informativi sul perimetro esterno dell'area informano della sua presenza. L'animale è stato ripreso passeggiare anche sulla diga da alcuni diportisti che lo hanno filmato.

Come ci sia arrivato resta un mistero. Le loro scorribande tra i Colli Euganei sono all'ordine del giorno, ma un cinghiale a Venezia (al Lido per giunta) non si era mai visto...