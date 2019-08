Docufilm di giovane regista lidense celebra il deserto californiano

di Lorenzo Mayer

«E' un film bello. Un documentario sul deserto californiano che celebra la vita di una comunità. In un'America che molti di noi non conoscono o che conosciamo ancora troppo poco». Le autorevoli parole del direttore della Mostra del cinema di Veneziahanno presentato così, all'Ausonia Hungaria del Lido, il documentario del giovane regista lidense, che nel periodo di Natale ha compiuto questo viaggio e questo lavoro, insieme al direttore della fotografia Marco Tommaselli, e all'editing Paolo Castelli. Un centinaio di ore di registrazione sono state riassunte poi in 70 minuti. Barbera ha poi spiegato i motivi per i quali il film, nonostante queste ottime premesse, non sia rientrato nel programma ufficiale di Venezia 76. «Sono arrivati 1835 film - ha proseguito il direttore del festival - sottoposti alla nostra selezione. Di questi circa 200 erano documentari e tra gli eletti che hanno trovato posto nel programma di Venezia 76, ne sono rientrati sì e no una decina».FIGLIO D'ARTEEmanuele è figlio d'arte: anche il papà, Enrico Mengotti, è un apprezzato regista veneziano, ora anche nei passi di produttore di West of Babilonia.Dopo l'intervento introduttivo di Alberto Barbera la presentazione è stata ben condotta da Roberto Ellero, grande esperto di cinema ed ex direttore del Circuito Cinema Comunale ora in pensione. Così la fortunata rassegna Incontri con l'Autore, ideata e animata da Teodoro Russo e dal professor Giovanni Distefano per la prima volta si è aperta, non solo alla scrittura e alle presentazioni di libri, ma anche al cinema, la Settima Arte. Un esordio assoluto. «Mettiamo in palio la nostra quinta stella - ha ricordato Russo - per la presentazione di questo film affinchè possa portare fortuna a questi ragazzi e artisti verso un futuro Leone d'oro».Il documentario, di cui si sono potuti vedere in anteprima solo un paio di spezzoni per non precludere la possibilità di essere presentato in anteprima ad altri festival, riprende semplicemente realtà di vita quotidiana, senza voler orientare lo spettatore. La realtà così come i due autori l'hanno vissuta e respirata sul campo. «Ho capito subito che qui c'era una storia da raccontare - ha commentato Emanuele Mengotti - e ho chiamato Marco per fare questo viaggio. Ho studiato e vissuto alcuni anni in America e questo documentario è stata anche, forse soprattutto, l'occasione per tornare a casa nella mia Venezia». West of Babilonia ha dato vita anche alla creazione di una mostra fotografica, con 18 immagini tratte proprio dal documentario, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre alla Pagoda, di fronte all'hotel Des Bains, in concorrenza alla mostra fotografica allestita dalla Biennale Cinema.