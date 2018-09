Standing ovation per "L'Amica Geniale" di Costanzo

VENEZIA - Tutti in piedi e 10 minuti di applausi al termine della proiezione ufficiale in Sala Grande per L'Amica Geniale, l'attesa serie tv dalla saga best seller di Elena Ferrante di cui sono stati proiettati Fuori Concorso a Venezia 75 questa sera i primi due degli otto episodi tutti con la regia di Saverio Costanzo. L'accoglienza calorosa oltre alla Sala Grande ha coinvolto il passaggio del regista (con Alba Rohrwacher, voce di Elena adulta nel film) e delle giovani protagoniste anche nel foyer e nelle scale, fatto non consueto. C'erano Elisa Del Genio (Elena bambina) e Ludovica Nasti (Lenù bambina), circondate dal pubblico che le festeggiava, mentre Margherita Mazzucco (Elena adolescente) e Gaia Girace (Lila adolescente) emozionatissime. L'Amica Geniale in tv come nei libri di Elena Ferrante racconta l'amicizia di Elena e Lila che nasce sui banchi della scuola elementare in un rione popolare di Napoli negli anni '50 per diventare legame di una vita, storia avvincente e affresco d'epoca. Si vedrà in autunno su Rai1, Raiplay e sulla piattaforma Timvision e come evento in sala da Nexo 1-2-3 ottobre. È una serie internazionale Hbo-Rai con Timvision, prodotta da Wildside e Fandango. Il premio Oscar Paolo Sorrentino è il produttore esecutivo.



PREMIO CRITICA È andato alla musica del film Saremo giovani e bellissimi, opera prima di Letizia Lamartire, in Concorso alla Settimana Internazionale della Critica, il riconoscimento speciale Soundtrack Stars Award che la Giuria, al lavoro a Venezia per la sesta edizione del Premio, ha deciso di assegnare anticipando il verdetto finale dedicato alla colonna sonora del miglior film in concorso ( Venezia 75). Il premio va alle musiche di Matteo Buzzanca (Sugar) e alla voce di Barbora Bobulova, un esordio anche per lei come interprete. In Giuria con Laura Delli Colli (Presidente), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (Repubblica), Violante Placido per il cinema, Paola Turci per la musica e Manola Moslehi, voce di Radio Italia. Soundtrack Stars Award, Premio Collaterale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2018 prevede nel suo regolamento oltre il riconoscimento finale destinato alla colonna sonora del miglior film in concorso anche Premi speciali e un Omaggio alla carriera di quest'edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA