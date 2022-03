MESTRE - È fatta. Il Comune si riprende tutto il Centro culturale Candiani, compresa l'area del cinema multisala con gli esercizi commerciali interni. L'operazione, avviata un anno fa, va ora in porto con la sottoscrizione dell'accordo con la società Img Cinemas Mestre della famiglia Furlan per la cessione del compendio immobiliare: il Comune staccherà un assegno da 2 milioni e 200mila euro, concedendo la prosecuzione della gestione del cinema alla Img per i prossimi sei anni, prorogabili di altri sei, ad un canone annuo che andrà da 60mila a 120mila euro, a partire dal 1° aprile prossimo.

SALVATAGGIO

Era il 30 maggio 2019 (quindi prima dell'emergenza Covid che ha messo in ginocchio i cinema) quando Img ha rappresentato al Comune una situazione di tensione finanziaria, derivante dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'investimento, proponendo un piano di ristrutturazione del debito. Il rischio era di veder chiudere tutto, con l'ennesimo buco aperto nel cuore di Mestre, tra l'altro in un Centro culturale che era stato completato proprio con la creazione del multisala. Img, insomma, non riusciva più a garantire il pagamento dei debiti, quindi Ca' Farsetti è arrivata in soccorso della società inserendosi nella trattativa tra il gruppo e gli istituti di credito, tanto che l'importo di 2 milioni di euro (più 200mila euro di Iva) verrà versato ad Unicredit Banca, estinguendo parte del debito di Img Cinemas Mestre e cancellando delle ipoteche sulla proprietà sempre a favore di Unicredit. L'accordo raggiunto sulla ristrutturazione del debito è stato quindi presentato al tribunale di Venezia che lo ha omologato il 10 febbraio scorso, diventando esecutivo dal 1° marzo.

LA CONCESSIONE

Ca' Farsetti, di fatto, si è comprata tutto, compresi gli arredi fissi, fino agli impianti e alle attrezzature relative ai ristoranti gestiti da terzi che passeranno al Comune in ragione dei pregressi crediti dallo stesso maturati. Ma se per la parte commerciale del Candiani il Comune subentrerà come padrone di casa nei contratti di locazione già avviati da Img (Felice snc di Zhang Yan & C e Cigierre Compagnia Generale Ristorazione Spa), per la gestione del multisala era necessario stipulare una nuova concessione che scatterà appunto da aprile, valida per i prossimi sei anni ma rinnovabile per altri sei in caso di esatto adempimento delle obbligazioni da parte di Img Cinemas Mestre (dopodiché non saranno concesse ulteriori proroghe).



In merito al canone, il Comune ha teso ulteriormente la mano alla Img in considerazione dei riflessi della situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ed in ragione delle misure di sicurezza, distanziamento e restrizioni sulla capienza da osservare nelle sale cinematografiche. Ecco dunque che per quest'anno il canone sarà solo di 60mila euro, salendo a 80mila nel 2023, 100mila nel 2024 e arrivando a 120mila in tutti gli anni successivi (più gli aggiornamenti Istat, ma i canoni potrebbero essere comunque ridefiniti se l'emergenza sanitaria dovesse ripresentarsi), mentre i consumi per le utenze saranno a carico di Img.