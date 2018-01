Cina, vertice con sgarbo a Venezia: non si presenta alcun ministro italiano

di Alda Vanzan

Fossero poco sensibili all'etichetta, potrebbero anche sorvolare. Ma isono attentissimi al. Soprattutto quello. E quel che è successo ieri a, all'inaugurazione dell'Anno del Turismo 2018 Europa-Cina, rischia di finire negli annali degli. Uno sgarbo che comincia con una(il premier Paolo Gentiloni), che continua con una seconda(l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Federica), poi con una(il ministro Dario), fino all'affronto finale: l'improvviso forfait del presidente del Parlamento europeo Antonioche solo pochi istanti prima dell'inizio della cerimonia ha comunicato di non poter partecipare. «Ammalato», è stato detto. Forse stava male per venire a Venezia, ma non così male per stare a Roma, nella sede di Forza Italia, a trovare un'intesa con gli alleati della Quarta Gamba.È così che Qi Xuchun - che viene presentato come vicepresidente del Congresso nazionale dei rappresentanti del Popolo (il loro Parlamento) e vice primo ministro della Repubblica Popolare cinese - evidentemente risentito, alla fine della cerimonia ha alzato i tacchi. Niente foto di rito. E niente pranzo ufficiale. E la foto di gruppo come avviene al termine di ogni summit? Niente foto. E la firma delper valorizzare non solo le grandi città ma anche i siti Unesco e le aree rurali italiane? «È stato firmato», assicura il sottosegretario Dorina Bianchi, anche se a sentire gli spifferi del Ducale pure quello stava saltando...