MESTRE - Oggi la Cina entra nell'anno del Coniglio, e anche la comunità cinese veneziana si prepara a festeggiare il Capodanno lunare che secondo l'antica tradizione contadina introduce la primavera. In questo periodo dell'anno si torna a casa per trascorrere i giorni di festa con i propri familiari, e i mezzi di trasporto di ogni genere vengono presi d'assalto. Milioni di persone in Cina, Asia e nelle comunità cinesi all'estero festeggiano con fuochi d'artificio, lanterne rosse, preghiere nei templi e tavole imbandite nelle case, fino alla Festa delle Lanterne, il quindicesimo giorno del nuovo anno lunare.

COMUNITÀ POPOLOSA

Sono 6.725 i cinesi residenti in provincia. Molte famiglie tornano in Cina dopo tre anni di pandemia, perché fu proprio prima del Capodanno lunare del 2020 che scoppiò l'epidemia a Wuhan. Nel 2021 e nel 2022, con la linea Covid zero, i cinesi erano rimasti bloccati. «C'è un idea di ritorno alla normalità racconta Marcello Feraco, presidente dell'associazione PassaCinese molte famiglie sono state lontane dai propri parenti e con la ripresa dei viaggi potranno vederli». Feraco ha 32 anni e ha studiato cinese a Ca' Foscari, dove insieme ad altri compagni si preparava agli esami: motivo per cui nel 2014 hanno deciso di chiamare l'associazione PassaCinese, riferendosi al superamento dei test universitari. Gli studenti hanno poi iniziato ad aiutare i bambini cinesi che abitavano a Venezia, prima a scuola e poi andando a casa per supportarli nei compiti. L'associazione ha circa 60 soci, di cui 30 volontari, e promuove l'integrazione affiancando anche attività interculturali. Ha una sede in laguna, non lontano dalla stazione, e una a Mestre in via Piave.

GLI APPUNTAMENTI

Per festeggiare il Capodanno cinese da oggi al 5 Febbraio in collaborazione con l'Aula Confucio Marco Foscarini, PassaCinese organizza eventi, laboratori e una grande festa finale. «L'intento sarà quello di scoprire le tradizioni dei nostri concittadini cinesi e sino-italiani - spiega Feraco - animando la nostra città e mettendo in luce come le diversità culturali possano diventare una risorsa da mettere a disposizione di tutti». L'evento principale è previsto il 5 febbraio, in occasione della festa delle lanterne che chiude il capodanno lunare. Nel pomeriggio si svolgerà una festa nel patronato della Parrocchia della Resurrezione a Marghera, con attività e laboratori per adulti e bambini. Subito dopo ci sarà una fiaccolata delle lanterne cinesi, che partendo da Marghera arriverà fino in via Piave con le lanterne costruite insieme come buon auspicio per il 2023. I festeggiamenti salutano la fine dell'anno della Tigre e l'arrivo del Coniglio nel rispetto dell'ordine, in cui i 12 animali dell'oroscopo cinese si sono presentati davanti a Buddha. Il Coniglio è un segno che si lega ad un animale tranquillo, gentile ed elegante, e spicca anche per il senso di responsabilità: le caratteristiche descrivono un anno che dovrebbe essere di serenità.