VENEZIA - Erba non sempre rasata, buche e alcune tombe che iniziano a sprofondare. Dal cimitero monumentale di San Michele, che tra l'altro è oggetto di visita da persone provenienti da tutto il mondo per le sepolture illustri, arrivano segnalazioni da parte di utenti che fanno capire che nei campi in cui le tombe sono inumate ci sono delle situazioni in cui camminare è diventato difficile e, per le persone anziane, anche a rischio di caduta....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati