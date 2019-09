Ciechi in bici da Torino a Venezia, seicento chilometri lungo il Po

VENEZIA - Da Torino a Venezia in bicicletta lungo il Po, percorrendo 600 chilometri in sei giorni: è l'impresa progettata dalla polisportiva torinese dell'Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti), che per realizzarla mette in campo cinque tandem, ciascuno composto da una persona cieca o ipovedente e un accompagnatore. Il via sarà dato il 7 settembre, l'arrivo a Venezia il 13. Le tappe prevedono incontri con i sindaci e le polisportive locali, i cui tesserati accompagneranno per alcuni tratti i protagonisti dell'avventura. Il primo giorno gli atleti saranno accolti nel castello di Casale Monferrato e nel municipio di Trino, ma sono previste anche visite con guide specializzate in percorsi sensoriali a Mantova e Ferrara. Fra gli sponsor, Go-on-Italy, che creerà video e post per avere un reportage del viaggio, Sanicode, Exibito e l'Associazione italiana agenti di viaggio.



«Questa iniziativa - rimarca l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca - dimostra che la disabilità non rappresenta un limite. Il cicloturismo abbina la salute alla scoperta del territorio, e ciò vale per tutti. Noi ci crediamo come crediamo nello sport in generale, anche perché più sport significa meno spesa sanitaria». «Collaboriamo da tempo con l'Uici - aggiunge l'assessore allo Sport del Comune di Torino, Roberto Finardi - perché siamo convinti della validità delle sue iniziative, importanti per la promozione dello sport e l'inclusione dei disabili». Fra i tanti intervenuti a presentare l'iniziativa, il presidente dell'Aiav, Fulvio Avataneo, sottolinea come gli agenti di viaggio puntino a diventare «i migliori referenti per i disabili, sia nell'organizzazione di iniziative sportive, culturali o enogastronomiche, sia per le loro stesse vacanze».

