Pinarello, ritorna a Jesolo la "6 x Andrea" a 10 anni dalla scomparsa

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, ritorna domani l'appuntamento con la cronometro a squadre 6 x Andrea, la gara ciclistica organizzata in memoria di Andrea Pinarello, prematuramente scomparso dieci anni fa. In pochi anni l'evento è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione, soprattutto per chi vuole chiudere la stagione. Otto le squadre che si presenteranno al via, tutte formate da almeno 5 ciclisti, comprese i quattro team formati da vecchie glorie del ciclismo veneto. In gara anche Fausto e Carla Pinarello, fratelli di Andrea, che renderanno così omaggio al fratello. Il cuore dell'evento sarà come sempre piazza Mazzini, qui partirà e si concluderà il circuito di 12 chilometri realizzato nel cuore della città, che i concorrenti dovranno compiere due volte. La gara sarà valida per assegnazione del titolo italiano di cronometro a squadre Fci, oltre ad essere la prova conclusiva del circuito Maglia Nera by Pinarello alla memoria del fondatore dell'azienda, Giovanni Pinarello.

Ma questo fine settimana sarà ricco di eventi sportivi a Jesolo. Al Villaggio Marzotto si sta infatti svolgendo in questi giorni, con atleti da tutta Italia, il Powerchair Sport Academy dedicato all'hockey su carrozzina: i partecipanti incontreranno gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e proveranno altri sport come Golf e Padel. Oggi e domani al Pala Marzotto si terrà invece un torneo amichevole di Powerchair hockey con le gare preliminari previste per tutta la giornata di oggi mentre domani si terranno le finali. Alle 12 si svolgerà una breve cerimonia di chiusura dell'evento durante la quale saranno consegnati alcuni premi speciali decisi dal team del coordinamento tecnico dell'evento composto da Saul Vadalà, Alessandro Marinelli, rispettivamente ex Ct e Assistant Coach della Nazionale Italiana di Powerchair Hockey Campione del mondo nel 2018 e Luca Vittadello, attuale Commissario tecnico azzurro. L'iniziativa è stata organizzata dalla Fipps, Federazione italiana paralimpica powerchair sport.

Al Republic Village, tra oggi e domani, si terrà La prima edizione della Padel Champions Cup, un torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. La formula è semplice quanto entusiasmante: 12 coppie si sfideranno in gare eliminatorie fino all'approdo in finale. In campo anche la campionissima del tennis Francesca Schiavone e il campione del mondo della nazionale italiana di calcio in Germania nel 2006 Luca Toni.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA