FIESSO D'ARTICO (VENEZIA) - Dopo anni di successi e di soddisfazioni, raccolti sin da quando era bambino, ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo. Si tratta del 20enne veneziano di Fiesso d'Artico Mattia Garzara portacolori del Continental Cycling Team Friuli che proprio in questi giorni ha lanciato la notizia come un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso i suoi numerosi sostenitori. Il corridore, con le caratteristiche di potente sprinter, era entrato a far parte del sodalizio friulano agli inizi del 2021 dopo essere stato protagonista tra le fila della compagine Work Service Romagnano e dell'Unione Ciclistica Mirano dirette rispettivamente da Massimo Levorato e da Paolo Mario Bustreo.



Termina qui la mia stagione 2022 - ha raccontato Mattia Garzara - . E' stata un'annata ricca di impegni e di aspettative che segna l'ultima della mia vita da corridore. Mettere la parola fine non è mai cosa semplice ma, come si sa, in ogni fine c'è sempre un nuovo inizio migliore. In sostanza smetto perchè voglio dedicarmi agli studi, consulente del lavoro».



Qualche rimpianto? Termina qui la rincorsa di un sogno che negli anni è diventato un obiettivo - ha proseguito - . Termina con il sorriso, senza rimpianti e soprattutto con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile e anche di più. Questi 15 anni in sella a una bici resteranno per sempre nel mio cuore perché la bicicletta mi ha formato in tutti i sensi e mi ha fatto trovare persone speciali con le cui ho avuto il piacere e la gioia di condividere giornate veramente indimenticabili.



Ci tengo a ringraziare tutte le squadre con cui ho corso in tutti questi anni - ha continuato Mattia Garzara - dalla Pro Bike Fiesso, al Gruppo Ciclistico Noventana dove ho trascorso anni bellissimi a giocare in bicicletta, dall'Unione Ciclistica Mirano, dove sono arrivati i primi risultati importanti e al quale sono particolarmente legato ancora oggi, fino ad arrivare al Team Work Service dove ho trovato veramente la mia dimensione come corridore e come persona. Un ringraziamento speciale desidero rivolgerlo, invece, al Cycling Team Friuli che è stata la mia seconda casa e la mia seconda famiglia negli ultimi due anni dove ho toccato con mano il ciclismo che veramente conta.



Grazie anche a tutti i miei presidenti, i direttori sportivi, gli accompagnatori, i meccanici, i massaggiatori, i preparatori e gli amici che in questi anni sono stati parte del mio cammino - ha concluso Mattia - . Per ultimo il ringraziamento più importante lo rivolgo alla mia famiglia; alla mia mamma Alessandra Favaretto e a mio papà Paolo che mi hanno seguito per tutta Italia restando sempre punti fermi per la mia crescita. E' arrivato il momento di fare festa perché da domani si diventa grandi e poi c'è da dedicare tutte le attenzioni alla stagione 2023 che mi vedrà in pista anche se in altri ruoli.



Garzara, nato il 12 luglio 2002, nel 2022 si era piazzato secondo nella prestigiosa 78. Vicenza-Bionde; l'anno precedente aveva vinto il 39. Gran Premio Sportivi di San Viminario con l'aggiunta di 3 secondi e 1 terzo posto. Nel 2018 si era affermato a Vazzola nel 35. Trofeo Termoidraulica Pizzato con 3 secondi e 2 terzi piazzamenti. Mentre nel 2017 si era imposto nel 16. Gran Premio Città di Jesolo e a Conscio, in provincia di Treviso, si era aggiudicato la 27. Coppa d'Argento (con due secondi). Quindi nel 2016 a Bessica di Loria, nel trevigiano, si era affermato nel 16. Gran Premio Linearete con un secondo e due terzi posti; infine nel 2015 aveva totalizzato due terzi e tre quarti posti.