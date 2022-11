Le ultime firme sono state apposte ieri a Treviso. Il sindaco Mario Conte, che è anche il presidente di Anci Veneto, e Adriano Bordignon, numero uno veneto del Forum delle famiglie, hanno sottoscritto la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico appena autorizzato negli Stati Uniti sotto forma di pollo. «Carne di fatto coltivata in laboratorio», è la traduzione contenuta nella mozione presentata nel frattempo in Consiglio regionale dall'intergruppo Lega-Liga, per chiedere al Governo e al Parlamento di vietare una simile produzione in Italia.



I NUMERI

Rispetto al mercato nazionale, il Veneto vanta numeri da leader, concentrando oltre il 40% degli allevamenti avicoli. A questi si aggiungono il 15% del settore bovino e il 10% di quello suino, tanto che la regione è quarta per valore aggiunto in agricoltura con oltre 3 miliardi di euro, grazie anche alle sue 95 certificazioni di origine fra Dop e Igp. Primati che, secondo Coldiretti, in prospettiva rischiano di essere però insidiati dalla decisione della Fda: l'autorità regolatoria americana ha infatti approvato un prodotto a base di pollo ottenuto attraverso un bioreattore. «Niente di vegano o vegetariano, è deliziosa carne coltivata direttamente da cellule animali», ha commentato in settimana l'azienda sperimentatrice Upside Foods, celebrando sui propri canali social la Giornata nazionale del sandwich con il pollo fritto proprio con un panino realizzato in provetta. «Sono sconosciuti, ad oggi, gli effetti che il cibo sintetico può avere sulla salute umana perché non c'è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare», si legge nella mozione di cui è primo firmatario Alberto Villanova. Ma il via libera della Food and drug administration pone un'ipoteca pesante sulla questione.