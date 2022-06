Jesolo, la sfida nel centrodestra va a Fratelli d'Italia: il sindaco è De Zotti

JESOLO - A Jesolo la sfida tutta all'interno del centrodestra tra Christofer De Zotti (FdI) e Renato Martin (Lega e Forza Italia) e stata vinta dall'esponente di Fratelli d'Italia. Christofer De Zotti ha vinto con il 44,9 per cento contro il 39,2 per cento di Renato Martin: si è aggiudicato il secondo turno mantenendo il vantaggio di oltre 600 voti acquisito due settimane fa.

De Zotti aveva cinque liste a supporto assieme a Fratelli d’Italia che al primo turno aveva raccolto il 44,9% dei voti, mentre Renato Martin aveva 4 liste per lui, comprese Lega e Forza Italia, che lo scorso 12 giugno è arrivato al 39,2%. Il primo per dieci anni ha svolto il ruolo di capogruppo di opposizione protocollando centinaia di interrogazioni e mozioni mentre il secondo è già stato sindaco dal 1993 al 2002, ricoprendo poi per cinque anni anche l’incarico di vicesindaco.