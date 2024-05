VENEZIA - Una storia in controtendenza. È il caso del bar Venetico a pochi passi da campo San Stin, in calle de Ca’ Donà, che, dopo essersi visto apporre i sigilli dalla Polizia locale, ha ricevuto la solidarietà di coloro che al quel posto si sono affezionati, vedendo in esso un luogo di ritrovo tranquillo per i veneziani (ma non solo) «in cui ci si sente a casa». È Roberta Lazzaro a sottolinearlo, avventrice abituale del bar che alla chiusura - dovuta ad una irregolarità legata ad una porta che dava su un cortile interno, che avrebbe dovuto rimanere chiusa - ha voluto rispondere con una raccolta firme e una lettera in cui vengono raccontati la storia e il clima che si respirava ogni giorno nel piccolo locale gestito da Giovanna Bellini, 49enne lidense, divorziata e madre di due figli. Titolare che tiene a precisare di non volersi opporre a quanto stabilito dalla Polizia locale, consapevole di aver commesso una leggerezza, ma di voler semplicemente ringraziare per l’affetto sincero ricevuto in questi giorni. «Un gesto commovente», commenta lei. I sigilli sono comparsi giovedì scorso e lì rimarranno finché la porta contestata non verrà murata o quantomeno resa inaccessibile.

L'irregolarità del bar

«Tutto è nato da delle segnalazioni di alcuni vicini – spiega Bellini, che ha avviato l’attività da sola in piena pandemia, nell’agosto del 2020, e che conta solo sull’aiuto di collaboratori a chiamata nelle giornate più “calde” – e dal fatto che i vigili hanno constatato un problema di sorvegliabilità nel cortile al quale si accede dall’interno del locale, condiviso proprio con quei residenti che hanno fatto la segnalazione e nel quale avevo predisposto quattro tavolini. Una parte del bar che ammetto di aver utilizzato finché non sono stati effettuati i primi controlli, nell’estate del 2023. La Polizia locale contesta il fatto che la Scia non fosse estesa anche a quello spazio. Sono stata ingenua». Un’attività nella quale la titolare racconta di aver messo in questi anni anima e cuore, tanto che vedersi apporre i sigilli all’ingresso è stato per lei un duro colpo: fra i 3mila e i 15mila euro.

La solidarietà dei clienti

Una nota amara tuttavia addolcita da una lettera inaspettata, che ha già raccolto una sessantina di firme da consegnare ad assessorato alle Attività produttive e associazioni di categoria. «Sappiamo che il bar non è amato dal vicinato, la cui volontà è quella di chiuderlo definitivamente. Ma un modello come questo è positivo, anche perché interrompe l’attività alle 21.30», dice Lazzaro, che auspica che la titolare non si faccia abbattere, trovando l’energia per aggiustare ciò che necessita di essere sistemato e ripartire. Un progetto «diverso dagli altri», nel quale Bellini ha investito i suoi risparmi indebitandosi con le banche. «È assurdo – si legge nella lettera – che ora tutto svanisca per una porta e per delle lamentele dei vicini».